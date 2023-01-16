На кладбище в Калуге создадут «Аллею Славы» для погибших военных

В Калуге ведется работа по созданию «Аллеи Славы» на кладбище в Литвиново. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Сергей Возилкин.

По его словам, захоронения погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции производятся в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» на отдельных воинских участках кладбищ в Литвиново и Шопино.

- В настоящее время ведутся работы по созданию участка воинских захоронений «Аллея Славы» кладбища д. Литвиново г. Калуги, - пояснил Возилкин. - Соответствующая документация находится на стадии подписания в соответствующих структурных подразделениях. Разработан проект по благоустройству данного участка.

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