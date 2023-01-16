В Калуге предупредили о газовых диверсантах, которые звонят детям

На прошлой неделе в Калужской области и других регионах России в родительских чатах начала гулять информация об украинских диверсантах, которые звонят детям и под видом коммунальщиков просят открыть газовые конфорки, чтобы устроить взрывы.

В понедельник, 16 января, ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

- Действительно, к нам поступила такая информация, что со стороны Украины такая подрывная работа проводится, приводит его слова издание «Подъем». - Министерство образования предупредило родителей о такого рода угрозах. Ведётся плотная работа с тем, чтобы предупредить и не допустить злоупотреблений доверием детей.

В то же время федеральные СМИ отмечают, что подобные страшилки гуляют по чатам с 2018 года. Впервые их заметили в Казахстане.

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