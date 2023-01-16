В Калуге на Яченском водохранилище оборудуют две купели на Крещение
В Калуге в среду, 18 января, на Яченском водохранилище оборудуют две купели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Там установят деревянные лестницы с перилами и смонтируют помосты.
Зайти в воду можно будет после 20:00 18 января.
Во время Крещенских купаний на берегу водохранилища будут дежурить спасатели.
Также в Калуге купания на Крещение пройдут на Сероводородных озерах и в источнике у деревни Колюпаново.
По прогнозам синоптиков, в Калуге в ночь на 19 января ожидается около +4 градусов и дождь.
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