В Калуге на Яченском водохранилище оборудуют две купели на Крещение

В Калуге в среду, 18 января, на Яченском водохранилище оборудуют две купели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Там установят деревянные лестницы с перилами и смонтируют помосты.

Зайти в воду можно будет после 20:00 18 января.

Во время Крещенских купаний на берегу водохранилища будут дежурить спасатели.

Также в Калуге купания на Крещение пройдут на Сероводородных озерах и в источнике у деревни Колюпаново.

По прогнозам синоптиков, в Калуге в ночь на 19 января ожидается около +4 градусов и дождь.

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