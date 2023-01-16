В Калужской области 26 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 26 новых случаев коронавируса, сообщили в понедельник, 16 января, в федеральном оперативном штабе. Это максимальный показатель за последние три недели.

В больницу с ковидом попал один человек.

Выздоровели 10 пациентов.

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