В Калуге начали реставрировать Дом гражданского губернатора

В Калуге приступили к реставрации исторического здания - Дом гражданского губернатора, где разместится филиал Государственного Эрмитажа. Об этом на днях рассказал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

- Сегодня прошло рабочее совещание с представилями заказчика, подрядной организации и автора проектной документации по объекту «Дом Гражданского губернатора», - сказал чиновник. - Обсудили текущие вопросы, посетили объект. Разрешение на выполнение работ подрядной организацией получено. Работы на объекте начались.

Ранее региональный минкульт рассказал ТАСС, что реставрацию проведут за 605 дней и работы завершатся к середине 2024 года.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве с Эрмитажем было заключено еще в 2015 году, а работы по восстановлению здания будущего выставочного центра должны были выполнить еще в 2022 году, но приступили к ним только сейчас.

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