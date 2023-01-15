Калужская область вошла в ТОП популярных зимних направлений туризма в России

Калужская область вошла в первую десятку регионов, которые выбрали россияне для отдыха во время новогодних каникул. РИА Новости рассказали о результатах исследования, проведенного одним из популярных Travel сервисов.

- Исследование проходило на базе обезличенных данных сервиса, - сообщили в агентстве новостей. - В нем приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Самыми популярными по посещению стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Кроме того, в первую десятку вошли Владимирская, Тверская области, Башкортостан, Татарстан, а также Калужская, Смоленская и Тульская области.

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