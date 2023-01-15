Информация о низкой температуре в третьей школе Калуги не подтвердилась
Сотрудники прокуратуры Калуги проверили температуру воздуха в Грабцевской школе. Нарушений там тоже не нашли.
- Выездной проверкой установлено, что в Грабцевской средней общеобразовательной школе температурный режим в помещениях соответствует нормативным требованиям, - рассказали нам в ведомстве.
Ранее о проблемах с отоплением в трех учебных учреждениях в соцсетях рассказали родители учеников. Первыми проверили школы №22 и №46. Там температура воздуха соответствует нормам.
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