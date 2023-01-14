В Калуге установили еще четыре дорожные камеры
Как сообщает Центр безопасности дорожного движения, с 1 января после проведенной модернизации еще четыре стационарных комплекса, ранее установленные на перекрестках Калуги, начали фиксировать нарушения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.
В городе Медыни будут выявлять выезд на встречную полосу движения.
Камеры в Калуге начали работать:
- на пересечении улицы Генерала Попова и Тульского шоссе;
- на пересечении улиц Фомушина и 65 лет Победы;
- на пересечении улиц Московской и Азаровская;
- на перекрестке улиц Гагарина и Королева.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!