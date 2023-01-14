В Калуге установили еще четыре дорожные камеры

Как сообщает Центр безопасности дорожного движения, с 1 января после проведенной модернизации еще четыре стационарных комплекса, ранее установленные на перекрестках Калуги, начали фиксировать нарушения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

В городе Медыни будут выявлять выезд на встречную полосу движения.

Камеры в Калуге начали работать:

- на пересечении улицы Генерала Попова и Тульского шоссе;

- на пересечении улиц Фомушина и 65 лет Победы;

- на пересечении улиц Московской и Азаровская;

- на перекрестке улиц Гагарина и Королева.

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