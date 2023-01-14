В Калужской области создадут базу для полетов дронов
В 2022 году калужане вышли в финал конкурса «Кибердром-2022». В пятницу, 13 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша пообщался со молодыми спортсменами.
- Согласен с тренером Артемом Афанасьевым, вся эта история с дронами – не про полетать, а про подумать. Будем развивать подготовку студентов, школьников в плане программирования, управления беспилотниками, - написал глава региона.
Владислав Шапша отметил, что в Калужской области планируется создать тренировочную базу для полетов.
Планируется провести также региональные соревнования.
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