В Калужской области 22 человека выздоровели от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 22 новых случаев коронавируса, сообщили в субботу, 14 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали два человека.

Выздоровели 11 пациентов.

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