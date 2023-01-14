В Калужской области 22 человека выздоровели от коронавируса за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 22 новых случаев коронавируса, сообщили в субботу, 14 января, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали два человека.
Выздоровели 11 пациентов.
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