В Калужской области нашли двух 10-летних близнецов

Вечером в пятницу, 13 января, в городе Жиздра пропали два мальчика.

Несколько часов назад поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что дети найдены.

Егору и Вадиму Ермалаеву всего по 10 лет. Они близнецы.

Где именно находились дети, не уточняется.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.