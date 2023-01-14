В Калужской области нашли двух 10-летних близнецов
Вечером в пятницу, 13 января, в городе Жиздра пропали два мальчика.
Несколько часов назад поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что дети найдены.
Егору и Вадиму Ермалаеву всего по 10 лет. Они близнецы.
Где именно находились дети, не уточняется.
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