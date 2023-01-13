Продажи продуктов в Калужской области упали на 25,8%

За первые 10 дней января в Калужской области продажи продуктов снизились сразу на 25,8% по сравнению с таким же периодом декабря. В пятницу статистику опубликовало региональное правительство.

На 52,8% уменьшился объем потребления свежей рыбы, на 48,9% - конфет, на 47% - свинины, на 43,1% - сельди.

- Случаев дефицита отдельных товаров в регионе не наблюдается, - заявили в правительстве.

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