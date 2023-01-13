В Калужской области 19 человек выздоровели от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 12 новых случаев коронавируса, сообщили в пятницу, 13 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали три человека.

Выздоровели 19 пациентов.

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