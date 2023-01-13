В Калуге за год сыграли 2918 свадеб

За 2022 год в Калуге свадьбу сыграли 2918 пар. Такую статистику в пятницу, 13 января, опубликовал городской загс.

Впервые в брак вступили 1885 мужчин и 1826 женщин. Второй или более союз заключали 1033 мужчины и 1092 женщины.

Чаще всего женились калужане в возрасте от 25 до 34 лет.

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