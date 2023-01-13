В Калуге назвали самые популярные имена детей за 2022 год

За 2022 год в Калуге родились 4080 детей. Мальчиков было больше – 2124 на 1956, сообщили в пятницу, 13 января, в городском загсе.

На свет появились три тройни и 55 двоен.

Первый ребенок родился в 1559 семьях.

Самыми популярными мужскими именами стали Артем, Михаил, Александр и Максим. А самые популярные женские имена - София, Анна, Виктория и Мария.

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