В Калуге установили огромную надпись «Правобережье»
В четверг, 12 января, в Калуге установили огромные буквы, сложившиеся в слово «Правобережье».
Они появились на перекрестке Тульского шоссе и улицы Генерала Попова.
По нашей информации, установкой занимается расположенный в этом районе торговый центр.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!