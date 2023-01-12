В Калуге установили огромную надпись «Правобережье»

В четверг, 12 января, в Калуге установили огромные буквы, сложившиеся в слово «Правобережье».

Они появились на перекрестке Тульского шоссе и улицы Генерала Попова.

По нашей информации, установкой занимается расположенный в этом районе торговый центр.

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