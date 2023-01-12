В Калужской области больше всего подорожали овощи, макароны и масло

С 29 декабря по 9 января в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В четверг подробные данные опубликовал Калугастат.

Больше всего подорожали овощи: огурцы – на 10,6%, помидоры – на 10,4%, свекла – на 9%, морковь – на 5,3%, картофель – на 4,7%. Макароны выросли в цене на 4,4%, сливочное масло – на 4,1%.

В то же время соль подешевела на 1,9%, рис и пшено - на 1,6%, черный чай – на 1,5%.

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