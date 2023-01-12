Минздрав призвал калужан осторожно выпивать на старый Новый год

В четверг, 12 января, министерство здравоохранения Калужской области опубликовало предупреждение о суррогатном алкоголе, жертвами которого могут стать люди, которые решат продолжить праздники отмечанием старого Нового года.

- Помните, потребление любого алкоголя наносит вред здоровью человека, - рассказали в Минздраве. - Но наиболее опасным является потребление суррогатного алкоголя. Приобретая дешевый алкоголь с сомнительной этикеткой и без акцизной марки, человек рискует получить тяжелейшее отравление. В составе суррогатного алкоголя может оказаться технический спирт, включая метанол, альдегид, красители. По вкусу, запаху и внешнему виду напитки не отличить от этилового спирта. Даже малое количество веществ, попадая в организм человека, вызывает необратимые изменения внутренних органов и может привести к смертельным отравлениям.

Как отметили в министерстве, опьянение не вызывает поднятия настроения, а наоборот, вялость, головную боль, потерю координации и быстрое наступление тяжелого сна. При этом на вторые сутки состояние может резко ухудшиться.

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