В Калуге открыли мемориальную доску министру юстиции Российской империи Николаю Манасеину

В четверг, 12 января, в Калуге торжественно открыли мемориальную доску Николаю Манасеину - русскому государственному деятелю конца XIX века, министру юстиции и одновременно генерал-прокурору Правительствующего сената, члену Государственного совета. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

В Калуге Манасеин служил в должности прокурора Калужского окружного суда в 1866-1867 годах. До этого был мировым посредником Мещовского уезда.

Чиновник получил известность в 1882-1883 годах, когда осуществил ревизию Лифляндской и Курляндской губерний. Также занимался реформой в Прибалтийском крае в 1889 году.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.