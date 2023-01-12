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В Калуге состоялось заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.01.2023 10:30 0 461
В Калуге состоялось заседание комиссии по присвоению муниципальных почётных званий

В работе комиссии участвовали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы, руководители подразделений Горуправы, представители профсоюзов, общественных и ветеранских организаций. 

Члены комиссии утвердили квоты для присвоения звания «Заслуженный работник города Калуги» и «Почётный гражданин города Калуги», а также для занесения на Доску Почёта «Дела и люди» и в Книгу Почёта Калуги.

Доска Почёта будет обновлена 1 мая, на ней появятся фотографии 20 калужан, достигших выдающихся успехов в труде на благо города. Звание «Заслуженный работник» планируется присвоить 41 калужанину, проработавшему по специальности 12 и более лет и добившихся значительных успехов в профессиональной сфере.

- Занесение на Доску Почёта «Дела и люди» и присвоение звания «Заслуженный работник» – это важные формы общественного признания и морального поощрения калужан, внесших большой вклад в развитие нашего города. Все кандидаты выдвигаются трудовыми коллективами, это люди, много лет трудившиеся и заслужившие уважение своих коллег, – подчеркнул Юрий Моисеев. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.01.2023 10:30 0 461
Тэги: городская дума
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