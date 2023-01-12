Кравченко ответила на обвинения Садальского после скандала в Калуге

После замены спектакля в Калуге, в котором должны были сыграть Станислав Садальский и Татьяна Кравченко стороны конфликта продолжают давать свои комментарии. В четверг, 12 января, звезда сериалы «Сваты» Кравченко отвергла все обвинении в алкоголизме.

- Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно, - приводят ее слова федеральные СМИ. - За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки.

По ее словам, в театре «Ленком» такое поведение просто невозможно, а нарушителей сразу увольняли.

- Я не хочу даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня, - высказалась актриса.

Ранее о том, что по его вине никогда не срывались спектакли, заявил и Садальский.

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