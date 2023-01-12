В Калуге толщина льда на Яченском водохранилище достигла 30 сантиметров

В четверг, 12 января, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало данные о толщине льда на водоемах региона.

В Калуге Яченское водохранилище промерзло на 25-30 сантиметров. На Оке лед достигает 20 сантиметров, но есть и промоины.

На прудах толщина льда около 25 сантиметров: в деревне Куракино Бабынинского района, в деревне Острожное Дзержинского района, в Юхнове. Такие же показатели на озерах Перемышльского района.

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