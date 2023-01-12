В Калуге оборудуют три места для купаний на Крещение

В Калуге на православное Крещение организуют три места для купаний. Об этом в четверг, 12 января, сообщили в городской управе.

Окунуться можно будет на Яченском водохранилище, Сероводородных озерах и на источники в деревне Колюпаново.

Там будут дежурить сотрудники МЧС.

По предварительным прогнозам синоптиков, в ночь на 19 января в Калуге ожидается около нуля градусов и дождь.

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