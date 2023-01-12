Станислав Садальский жестко высказался после скандала в Калуге

Как мы уже рассказывали, 7 января в Калуге должен был состояться показ спектакля «Гвоздь сезона» с участием Станислава Садальского и Татьяны Кравченко. Однако в последний момент его заменили на «Женихов» с той же Кравченко и Панкратовым-Черным.

Садальский заявил о проблемах с алкоголем у Кравченко. В то же время организаторы обвиняют самого актера в срыве спектакля.

В своем блоге Садальский прокомментировал скандальную ситуацию.

Актер заявил, что за 23 года работы в антрепризе по его вине не отменился ни один спектакль. Садальский уверяет, что работал при температуре в 40 градусов, на костылях и без голоса.

Как отметил артист, однажды врачи отпустили его на спектакль на два часа с условием, что он не будет вставать из коляски, но он пел и танцевал.

- И нет человека, который бы опроверг этот факт, - заявил актер. - Либо это не человек, а купленная тварь.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.