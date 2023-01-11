В Калуге отключат радио и телевидение 16 января

В понедельник, 16 января, в Калуге временно не будут работать телевидение и радио. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

С 2:00 до 11:00 не будет в эфире каналов первого и второго мультиплексов.

В это же время не будет работать радио «Вести». С 5:00 до 11:00 – «Радио России», с 6:00 до 11:00 – радио «Маяк».

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