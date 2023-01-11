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Объём выдачи ипотеки в Калужской области за 2022 год превысил 17 млрд рублей

Опубликовано: 11.01.2023 15:11 0 137
Объём выдачи ипотеки в Калужской области за 2022 год превысил 17 млрд рублей

По данным аналитиков Домклик, в Калужской области клиенты Сбера оформили в банке жилищных кредитов более чем на 17 млрд рублей. Из них на вторичное жилье пришлось 11 млрд рублей, на первичное — 6,5 млрд.

Самой востребованной программой у клиентов банка оказалась ипотека на вторичное жильё: суммарное количество сделок по этой программе 4 677 шт. Лидером среди льготных программ стала программа «ипотека с Господдержкой», она составила 37% от общего объёма выданных кредитов. Наибольшее количество сделок по программе «Господдержка» заключено в первом и четвёртом квартале 2022 года – общий портфель выданных кредитов превысил 3,8 млрд. рублей, что на 15% больше, чем за второй и третий квартал. Максимальный спрос на программу был отмечен в декабре — сказались ожидаемые изменения условий господдержки с 2023 года, отмечают аналитики Домклик.

Стоит отметить, что 85% ипотечных сделок с недвижимостью жители региона оформили при помощи сервиса «Электронная регистрация» – более 5,4 тыс. кредитных договоров с применением дисконта.

Подобрать недвижимость, рассчитать условия, подробнее ознакомиться с условиями программам и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
 

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Опубликовано: 11.01.2023 15:11 0 137
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