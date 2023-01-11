Сообщение об эмиграции калужанина Максима Акимова в Израиль опровергли в Москве

В среду, 11 января, один из крупных российских телеграм-каналов опубликовал информацию, что калужанин Максим Акимов якобы эмигрировал в Израиль. Однако позже появилось опровержение.

– Только что связался с теперь уже бывшим директором «Почты России» Максимом Акимовым, – прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Александр Хинштейн. – Он находится в Москве. Вчера – передавал дела своему преемнику Михаилу Волкову, после чего прошло общее собрание коллектива. Все сообщения о его эмиграции – фейк.

Напомним, об уходе бывшего городского головы Калуги с должности главы «Почты России» стало известно в начале декабря. Сообщалось, что Акимов сам захотел уйти из «Почты», так как хотел иметь больше свободного времени.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.