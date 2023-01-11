В Калужской области чиновники выплатили 50 000 рублей мальчику, на которого напали бродячие собаки

В Калужской области суд обязал администрацию поселка Товарково Дзержинского района выплатить 50 000 рублей мальчику, на которого напали бродячие собаки. Об этом в среду, 11 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел весной прошлого года. Собаки напали на ребенка на детской площадке. У мальчика была рана ноги.

По информации прокуратуры, деньги администрация уже перевела. Чиновников наказали за ненадлежащее исполнение обязанностей по отлову бездомных собак.

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