В Калужской области 19 человек выздоровели от коронавируса за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы три новых случая коронавируса, сообщили в среду, 11 января, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали два человека.
Выздоровели 19 пациентов.
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