В Калужской области 19 человек выздоровели от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы три новых случая коронавируса, сообщили в среду, 11 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали два человека.

Выздоровели 19 пациентов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.