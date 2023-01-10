В Калуге за неделю выявили 55 случаев гриппа
Со 2 по 8 января в Калужской области выявлены 55 случаев гриппа. Об этом во вторник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Все заболевшие были из Калуги. Среди них 43 ребенка и 12 взрослых.
По сравнению с последней неделей декабря заболеваемость гриппом снизилась на 21,8%.
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