В Калуге за неделю выявили 55 случаев гриппа

Со 2 по 8 января в Калужской области выявлены 55 случаев гриппа. Об этом во вторник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Все заболевшие были из Калуги. Среди них 43 ребенка и 12 взрослых.

По сравнению с последней неделей декабря заболеваемость гриппом снизилась на 21,8%.

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