В Калужской области 24 человека выздоровели от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксировано семь новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 10 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попал один человек.

Выздоровели 24 пациента.

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