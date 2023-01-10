Больше половины калужан сидели дома и ели салаты в новогодние праздники
Подводим итоги нашего опроса в Telegram.
Мы спросили калужан, как они провели новогодние праздники.
Всего в опросе приняло участие порядка 600 человек.
58% опрошенных рассказали, что сидели дома и ели салаты. 19% – работали. А 17% наших читателей ходили по гостям.
Лишь 8% путешествовали, а 5% - активно отдыхали в Калужской области.
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