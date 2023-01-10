В Калуге открылись два пункта приема елок

В Калуге 9 января открылись два пункта, куда можно принести живую елку, которая стояла в доме на новогодних праздниках.

Один расположен на улице Телевизионной, 2Б, второй - на улице Чижевского, 6. Это базы МБУ «Калугаблагоустройство».

- Можно отвезти на фермы, в приют или в зоопарк, - рассказали также в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области. - Их обитатели или питаются хвойными растениями, или спят на них. Также, распиленные ели - это отличный растопочный материал, а еловыми лапами можно укрыть почву, ведь они хорошо удерживают влагу. Еще стволы могут стать когтеточками для домашних животных, а из хвои можно сварить душистое мыло. Но лучше всего покупать елки в кадках, после праздников дерево можно высадить.

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