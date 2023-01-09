Подсчеты диких уток пройдут в Калужской области 14 и 15 января
В субботу и воскресенье, 14-15 января, в Калужской области пройдет акция «Серая шейка – 2023». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Всех желающих призывают присоединиться к подсчету диких уток, которые остались на незамерзших водоемах.
- Участники акции должны зафиксировать дату, место, время и результаты наблюдений, - рассказали в министерстве. - Эти данные следует сообщить в наших социальных сетях.
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