Сбылась новогодняя мечта

Семилетняя Маша на «Ёлку добра» повесила шарик со своей заветной мечтой – покататься на лошади. Шарик снял Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, который и исполнил новогоднюю мечту девочки, подарив ей сертификат для посещения конноспортивной школы.

9 января Юрий Моисеев и Маша отправились в Анненки – в Калужскую спортивную школу олимпийского резерва по конному спорту.

- Маша познакомилась с лошадьми, покормила их, прокатилась верхом и решила, что будет заниматься конным спортом. Тренировки для детей начинаются с 10 лет, но сейчас у неё появятся первые навыки, первый опыт общения с лошадьми. Кто знает, быть может Маша – будущая чемпионка, гордость Калуги и всей страны, – прокомментировал Юрий Моисеев

- Я каталась верхом и проходила препятствия, это здорово! Больше всего мне понравилась лошадь Маруся – она красивая и очень милая! А ещё я покормила лошадей сахаром! – поделилась впечатлениями Маша.

Благотворительная акция «Ёлка добра» проходит по всей стране. Накануне Нового года депутаты Городской Думы Калуги исполнили мечты калужских детей и подарили им наушники, планшеты, портативные колонки, коньки, гитару, интерактивные игры, наборы для игр и творчества.

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