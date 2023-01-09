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Сбылась новогодняя мечта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.01.2023 14:00 0 161
Сбылась новогодняя мечта

Семилетняя Маша на «Ёлку добра» повесила шарик со своей заветной мечтой – покататься на лошади. Шарик снял Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, который и исполнил новогоднюю мечту девочки, подарив ей сертификат для посещения конноспортивной школы.

9 января Юрий Моисеев и Маша отправились в Анненки – в Калужскую спортивную школу олимпийского резерва по конному спорту. 

- Маша познакомилась с лошадьми, покормила их, прокатилась верхом и решила, что будет заниматься конным спортом. Тренировки для детей начинаются с 10 лет, но сейчас у неё появятся первые навыки, первый опыт общения с лошадьми. Кто знает, быть может Маша – будущая чемпионка, гордость Калуги и всей страны, – прокомментировал Юрий Моисеев 

- Я каталась верхом и проходила препятствия, это здорово! Больше всего мне понравилась лошадь Маруся – она красивая и очень милая! А ещё я покормила лошадей сахаром! – поделилась впечатлениями Маша. 

Благотворительная акция «Ёлка добра» проходит по всей стране. Накануне Нового года депутаты Городской Думы Калуги исполнили мечты калужских детей и подарили им наушники, планшеты, портативные колонки, коньки, гитару, интерактивные игры, наборы для игр и творчества.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.01.2023 14:00 0 161
Тэги: городская дума
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