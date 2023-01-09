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В Калужской области скорая помощь стала быстрее приезжать к пациентам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.01.2023 12:47 2 628
В Калужской области скорая помощь стала быстрее приезжать к пациентам

В конце 2022 года в Калужской области завершился процесс централизации службы скорой помощи. Об этом в понедельник, 9 января, рассказал губернатор Владислав Шапша.

- Когда процесс централизации только начинался, количество обслуженных экстренных вызовов до 20 минут составляло 40%, в 2022 году он увеличился до 95%, - подчеркнул он.

Планируется, что в 2023 году в единую систему войдет КБ№ 8 в Обнинске.

Как рассказал губернатор, слабые стороны работы скорой помощи выявила пандемия. 

- Нужно было сформировать современную и оперативную службу, - отметил Шапша. - Сократить время доезда врачей. Упорядочить маршрутизацию пациентов. Выстроить единые алгоритмы оказания помощи, выравнять нагрузку на бригады.

Автопарк скорой за последние 2 года пополнился на 35 автомобилей. Начала работу санавиация.

Напомним, губернатор дал нашему изданию интервью на тему здравоохранения.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.01.2023 12:47 2 628
Тэги: общество здравоохранение область владислав шапша
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