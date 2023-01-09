В Калужской области 15 человек выздоровели от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксировано пять новых случаев коронавируса, сообщили в понедельник, 9 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом никто не попал.

Выздоровели 15 пациентов.

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