В Калужской области 40 человек отравились во время новогодних каникул

За время новогодних каникул в Калужской области к медикам обратились 18 690 человек. Такие данные в понедельник, 9 января, опубликовало региональное министерство здравоохранения.

40 человек отравились, ОРВИ было диагностировано у 4593 пациентов, 2238 калужан получили различные травмы.

Скорую помощь жители Калужской области вызывали 8905 раз. В 368 случаях из-за травм, 137 –инсульты, 64 – ДТП, 31 – роды, 18 – инфаркты.

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