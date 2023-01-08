В Калужской области собрали больше 4 тонн батареек
Как сообщает министерство природных ресурсов региона, всего за три месяца 2022 года калужане собрали почти 4,4 тонны использованных элементов питания.
В акции ведомства приняли участие 102 учреждения.
Лучше всех помогали природе во второй год подряд учащиеся калужской школы №17.
На втором месте - детско-подростковый центр «Содружество» из областной столицы и Молодежный совет при районной Думе Кировского района.
Тройку призеров замкнули учащиеся кондровской школы №1 и Бронцевской школы из Ферзиковского района.
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