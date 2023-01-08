В Калуге начали вывозить мусор
В последние дни жители областной столицы жаловались на то, что городские службы не вывозят мусор.
Сеть заполонили фотографии с переполненными контейнерами.
В частности, большое количество жалоб было от микрорайона «Кошелев».
Но в воскресенье, 8 января, ситуация, наконец, начала меняться.
- Пару дней контейнеры точно были переполнены, - написал наш читатель Андрей. – Сейчас в «Кошелеве» начали убираться. Правда, не позавидую людям, которые это делают. На улице ведь такой мороз.
А как дела с мусорными контейнерами обстоят в вашем районе или городе? Напишите в комментариях.
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