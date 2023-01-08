В Калуге ищут доноров крови для работника спортивной школы

В воскресенье, 8 января, в наш телеграм-канал к нам обратились с помощью бота обратной связи.

Калужанка просит помочь в поисках доноров крови. В ней нуждается работник спортивной школы «Космос».

Нужна кровь третьей положительной группы.

Если у вас есть возможность помочь, то звоните по телефону 8-980-514-83-08 (Александр Викторович).

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