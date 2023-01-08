Мост через Оку развели в Калужской области
В ближайшее время движение по понтонному мосту через Оку не будет возобновлено. Об этом сообщает министерство транспорта Калужской области.
Движение в районе поселка Дугна приостановлено. Это случилось из-за аномальных погодных условий.
Сведение моста на автодороге Ферзиково-Дугна пока невозможно. Все дело в необычайно высоком уровне воды в это время года.
При падении уровня мост сведут, и движение будет восстановлено. Точной даты минтранс не называет.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!