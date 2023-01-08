В Калужской области приступили к подготовке к посевной

Как сообщает министерство сельского хозяйства региона, для проведения весеннего сева необходимо 13800 тонн семян.

На данный момент хозяйствами Калужской области засыпано 10 тысяч тонн.

Активнее всего работу по засыпке семян ведут в Барятинском, Бабынинском, Козельском и Жуковском районах.

Хуже дела обстоят в Жиздринском, Дзержинском и Перемышльском районах.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.