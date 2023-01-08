Морозы в Калужской области немного ослабевают
В воскресенье, 8 января, в Калужской области станет чуть теплее.
Утром морозы еще будут суровыми, -24, но к обеду потеплеет до -15. Будет светить яркое солнце. Ветер ожидается слабый, до 2 м/с.
К вечеру морозы усилятся, будет около -20 градусов.
Наши предки подмечали, 8 января за окном снег и мороз – к холодному и ненастному лету.
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