В Калужской области семь человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксировано семь новых случаев коронавируса, сообщили в субботу, 7 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу никого с коронавирусом не госпитализировали.

За минувшие сутки выздоровели 14 пациентов.

По данным оперштаба, новых смертей от ковида не было.

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