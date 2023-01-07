В Калужской области за четыре года отремонтировано 830 км дорог
В пятницу, 6 января, министерство транспорта Калужской области рассказало о предстоящей работе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Напомним, в нашем регионе он реализуется с 2019 года. За это время отремонтировано 830 километров дорог.
Министерством на 2023-2024 года запланировано:
- увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 53,19 %;
- увеличить долю дорог всех форм собственности Калужской агломерации, соответствующих нормативам, до 85 %;
- снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом;
- развивать систему контроля за соблюдением правил дорожного движения, посредством увеличения количества комплексов фото- и видеофиксации нарушений до 113 рубежей.
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