Губернатор Калужской области поздравил калужан с Рождеством

В субботу, 7 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил православных калужан с Рождеством.

- Тепло и искренне поздравляю православных верующих с Рождеством Христовым! - сказал глава региона. - Эти светлые дни обращают нас к духовным истокам и традициям. Наполняют сердца верой и надеждой. Искренним желанием помогать, дарить заботу и внимание. Дорогие друзья! Крепкого Вам здоровья и душевного тепла, благополучия и согласия Вашим семьям!

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