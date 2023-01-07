Морозы в Калужской области крепчают

В субботу, 7 января, в Калужской области похолодает еще сильнее. Небо будет облачным с прояснениями.

Утром мороз до -25 градусов. Днем около -23.

К ночи температура опустится до -26 градусов. Влажность в течение дня около 86%. Ветер около 2 м/с.

Мороз будет ощущаться очень сильно.

Наши предки подмечали, в этот день мороз и стужа – к суровым крещенским морозам.

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