В Калуге прошла экскурсия для любителей бега

В пятницу, 6 января, городская управа Калуги рассказала о необычной спортивной экскурсии по городу, которая проходит при поддержке управления физической культуры, спорта и молодежной политики.

Участники экскурсии пробежали 5 километров по городу, встретив на своем пути Деда Мороза из МБУ «Молодежный центр» Калуги.

Далее калужане оказались у храма Богоявления Господня. Там участники узнали о празднике Рождества, а рассказал им о нём руководитель сектора по работе с молодежью Калужской Епархии Максим Коновалов.

В завершении пробежки все получили памятные подарки и заряд хорошего настроения, говорится в сообщении горуправы.

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