В Калужской области шесть человек заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса, сообщили в пятницу, 6 января, в федеральном оперативном штабе.
В больницу госпитализировали троих человек.
За минувшие сутки выздоровели 17 пациентов.
По данным оперштаба, новых смертей от ковида не было.
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