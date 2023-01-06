В Калужской области шесть человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса, сообщили в пятницу, 6 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу госпитализировали троих человек.

За минувшие сутки выздоровели 17 пациентов.

По данным оперштаба, новых смертей от ковида не было.

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